Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты пробовали наступать в двух районах Харьковской области, — Генштаб arrow

Оккупанты пробовали наступать в двух районах Харьковской области, — Генштаб

17 мая 2024 18:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты пробовали наступать в двух районах Харьковщины, — Генштаб
Украинский военный на передовой. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону. Больше всего боев велось на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Ситуация на Харьковском направлении 17 мая

На Харьковском направлении продолжаются бои, в результате которых украинские военные отразили безуспешную атаку врага в направлении Глубокое — Липцы. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудары по районам сел Избицкое и Покаляне.

Сегодняшние потери врага на Харьковском направлении составляют 35 убитых и раненых российских окупантов. В целом украинские военные уничтожили 15 единиц вражеской техники, среди которых были танк, боевая бронированная машина и артиллерийская установка.

Ситуация по фронтам

В Краматорском направлении враг предпринял попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Также был нанесен удар управляемой авиационной бомбой у Северного.

На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21. Наибольшее давление на наши позиции враг оказывает в районе Новоалександровки, а также возле Уманского и Нетайлового. Однако ситуация под контролем.

На Кураховском направлении захватчики пытались улучшить тактическое положение уже 16 раз, но получили достойный отпор от наших военных. Количество вражеских потерь уточняется.

На Времивском направлении оккупанты нанесли два авиаудара в районе Старомайорского. В других районах ситуация без изменений.

На Приднепровском направлении обстрелы артиллерией произошли в районах возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Число безуспешных вражеских атак неподалеку от Крынок возросло до семи. Операторы fpv-дронов продолжают успешно работать.

В других направлениях значительных изменений в обстановке пока не произошло.

Оккупанты пробовали наступать в двух районах Харьковской области, — Генштаб - фото 1
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, россияне усиливают атаки на Харьковщине. Пленный военный армии РФ рассказал, что перед ними была поставлена задача занять Волчанск за два дня.

16 мая в Генштабе заявили, что ВСУ не дали россиянам закрепиться в городской застройке Волчанска.

ВСУ
Харьковская область
Генштаб ВСУ
война в Украине
фронт
ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников