Оккупанты пробовали наступать в двух районах Харьковщины, — Генштаб

Украинский военный на передовой. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ / Facebook

Украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону. Больше всего боев велось на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 17 мая.

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Ситуация на Харьковском направлении 17 мая

На Харьковском направлении продолжаются бои, в результате которых украинские военные отразили безуспешную атаку врага в направлении Глубокое — Липцы. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудары по районам сел Избицкое и Покаляне.

Сегодняшние потери врага на Харьковском направлении составляют 35 убитых и раненых российских окупантов. В целом украинские военные уничтожили 15 единиц вражеской техники, среди которых были танк, боевая бронированная машина и артиллерийская установка.

Ситуация по фронтам

В Краматорском направлении враг предпринял попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Также был нанесен удар управляемой авиационной бомбой у Северного.

На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21. Наибольшее давление на наши позиции враг оказывает в районе Новоалександровки, а также возле Уманского и Нетайлового. Однако ситуация под контролем.

На Кураховском направлении захватчики пытались улучшить тактическое положение уже 16 раз, но получили достойный отпор от наших военных. Количество вражеских потерь уточняется.

На Времивском направлении оккупанты нанесли два авиаудара в районе Старомайорского. В других районах ситуация без изменений.

На Приднепровском направлении обстрелы артиллерией произошли в районах возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Число безуспешных вражеских атак неподалеку от Крынок возросло до семи. Операторы fpv-дронов продолжают успешно работать.

В других направлениях значительных изменений в обстановке пока не произошло.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, россияне усиливают атаки на Харьковщине. Пленный военный армии РФ рассказал, что перед ними была поставлена задача занять Волчанск за два дня.

16 мая в Генштабе заявили, что ВСУ не дали россиянам закрепиться в городской застройке Волчанска.