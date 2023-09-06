Окупанти продовжують будувати укріплення в Нікольському районі на Донеччині

Укріплення окупантів у Нікольському районі на мапі. Фото: t.me/andriyshTime

Окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення в Нікольському районі. Усю військову техніку вони під прикриттям перевозять у цивільних вантажівках.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як розповів Андрющенко, у Нікольському поблизу Розівки окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення. Тепер росіяни везуть "ліс" — облаштовують бліндажі.

"Військову техніку знов переміщують у цивільних вантажівках, одразу маскуючи під "дерева". Це (поки) характерно виключно для Нікольського району. Продовжуємо фіксацію переміщень та дислокації", — йдеться у повідомленні.

Окупанти маскують перевезення військової техніки. t.me/andriyshTime

Окупанти маскують перевезення військової техніки. t.me/andriyshTime

Окупанти маскують перевезення військової техніки. t.me/andriyshTime

Нагадаємо, декілька днів тому, 31 серпня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про скоєний партизанами напад на військову базу Росії. Внаслідок інциденту було знищено принаймні чотири транспортні одиниці ворога.