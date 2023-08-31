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У Маріуполі партизани підпалили військову базу РФ, — Андрющенко

31 серпня 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Маріуполі партизани підпалили військову базу РФ, — Андрющенко
Українські партизани підпалили основу РФ. Фото: Петро Андрющенко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 31 серпня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про скоєний партизанами напад на військову базу Росії. Внаслідок інциденту було знищено принаймні чотири транспортні одиниці ворога.

Про це Андрющенко повідомив у соцмережах.

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"Група Маріупольського Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу Вогневий Спротив", — зазначив радник мера.

Андрющенко повідомив, що завдяки стратегічному підпалу було пошкоджено чотири транспортні засоби: "Газель", дві машини "Нива" та одна "Буханка".

Заступник мера наголосив на рішучості Маріуполя у боротьбі проти окупантів.

"Ми продовжуємо очищати наше місто і наближаємося до звільнення", — сказав він.

Петро Андрющенко
Підпал бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко
Підпал бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко
Підпал бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти вкотре потрапили на крадіжку українського зерна. Вони полагодили конвеєрну стрічку для навантаження. За словами Петра Андрющенка, росіяни вже полагодили конвеєрну стрічку для завантаження, що значно спрощує та прискорює завантаження українського зерна.

Також ми писали, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план розвитку міста. Він має на увазі збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за допомогою російських мігрантів.

 

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