Оккупанты продолжают строить укрепления в Никольском районе Донецкой области

Укрепление оккупантов в Никольском районе на карте. Фото: t.me/andriyshTime

Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в Никольском районе. Всю военную технику они под прикрытием перевозят в гражданских грузовиках.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как рассказал Андрющенко, в Никольском близ Розовки оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления. Теперь россияне везут "лес" — обустраивают блиндажи.

"Военную технику снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под "деревья". Это (пока) характерно исключительно для Никольского района. Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации", — говорится в сообщении.

Оккупанты маскируют перевозки военной техники. t.me/andriyshTime

Оккупанты маскируют перевозки военной техники. t.me/andriyshTime

Оккупанты маскируют перевозки военной техники. t.me/andriyshTime

Напомним, несколько дней назад, 31 августа, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о совершенном партизанами нападении на военную базу России. В результате инцидента были уничтожены по меньшей мере четыре транспортные единицы врага.