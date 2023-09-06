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Оккупанты продолжают строить укрепления в Никольском районе Донецкой области

6 сентября 2023 10:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты продолжают строить укрепления в Никольском районе Донецкой области
Укрепление оккупантов в Никольском районе на карте. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в Никольском районе. Всю военную технику они под прикрытием перевозят в гражданских грузовиках.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как рассказал Андрющенко, в Никольском близ Розовки оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления. Теперь россияне везут "лес" — обустраивают блиндажи.

"Военную технику снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под "деревья". Это (пока) характерно исключительно для Никольского района. Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации", — говорится в сообщении.

авто оккупатов
Оккупанты маскируют перевозки военной техники. t.me/andriyshTime
авто оккупатов
Оккупанты маскируют перевозки военной техники. t.me/andriyshTime
авто оккупатов
Оккупанты маскируют перевозки военной техники. t.me/andriyshTime

Напомним, несколько дней назад, 31 августа, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о совершенном партизанами нападении на военную базу России. В результате инцидента были уничтожены по меньшей мере четыре транспортные единицы врага.

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