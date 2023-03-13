Окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території: що вкрали
Російські окупанти продовжують свою агресивну політику на тимчасово захоплених територіях. Останній злочин стався в Енергодарі, де окупанти почали вивозити обладнання з навчально-тренувального центру, який використовується для підвищення кваліфікації персоналу на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Крадіжка в Енергодарі
Це не перший випадок, коли окупанти використовують своє становище, щоб грабувати й руйнувати території, що знаходяться під їхнім контролем. Під час окупації Криму російські загарбники забрали з собою тисячі творів мистецтва з музеїв та галерей, а також цінні археологічні знахідки. Вони також привласнили безліч підприємств і земельних ділянок на півострові.
Подібні дії порушують міжнародні домовленості та є прямим порушенням прав народу, який проживає на захопленій території. Поряд з іншими міжнародними спільнотами Україна засуджує ці дії й вимагає від росії дотримання міжнародного права і повернути захоплені території.
Нагадаємо, що в Енергодарі критична ситуація з опаленням. Крім того, почастішали випадки викрадення атомників.
Також повідомлялося, що російські окупаційні війська ввезли в Енергодар персонал із Калінінської АЕС. РФ хоче, щоби вони працювали на Запорізькій станції.