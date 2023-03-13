Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території: що вкрали arrow

Окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території: що вкрали

13 березня 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти в Енергодарі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти продовжують свою агресивну політику на тимчасово захоплених територіях. Останній злочин стався в Енергодарі, де окупанти почали вивозити обладнання з навчально-тренувального центру, який використовується для підвищення кваліфікації персоналу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Крадіжка в Енергодарі

Це не перший випадок, коли окупанти використовують своє становище, щоб грабувати й руйнувати території, що знаходяться під їхнім контролем. Під час окупації Криму російські загарбники забрали з собою тисячі творів мистецтва з музеїв та галерей, а також цінні археологічні знахідки. Вони також привласнили безліч підприємств і земельних ділянок на півострові.

Подібні дії порушують міжнародні домовленості та є прямим порушенням прав народу, який проживає на захопленій території. Поряд з іншими міжнародними спільнотами Україна засуджує ці дії й вимагає від росії дотримання міжнародного права і повернути захоплені території.

Нагадаємо, що в Енергодарі критична ситуація з опаленням. Крім того, почастішали випадки викрадення атомників.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська ввезли в Енергодар персонал із Калінінської АЕС. РФ хоче, щоби вони працювали на Запорізькій станції.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:02​​​​​​​За минулу добу росіяни понад 50 разів обстріляли Херсонську область, — голова ОВА Прокудін

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

07:55 На українців чекає ураганний вітер: прогноз погоди на сьогодні

07:45 ​​​​​​​КНДР уперше здійснила запуск крилатих ракет з підводного човна

07:45 Пенсіонерам підготували сюрприз під кінець року: хто і скільки отримає більше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:43 В уряді США розповіли, коли люди отримають доступ до своєї готівки в збанкрутілому SVB

07:35 У Генштаб розповіли про нові джерела рф для поповнення живої сили

07:32 Курс валют в Україні 13 березня: скільки коштують долар та євро

07:30 В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів

07:28 ​​​​​​​Генштаб розповів, як російські війська порушують міжнародне гуманітарне право

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Новина з відео

23:54 Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

Новина з відео

22:19 Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський

Новина з відео

21:01 Зеленський просвоїв Олександру Мацієвському звання "Героя України"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:55 Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення

Новина з відео

15:39 Військове керівництво відреагувало на побиття строковика на Житомирщині

Новина з відео

14:53 Друга армія світу не справляється: на Луганщині війська рф змушені використовувати застарілу техніку

Новина з відео

13:42 В росії прорвало дамбу з рідкими відходами: село затопило екскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Україні": грузин Мераб Двалішвілі розгромив прихильника путіна Петра Яна на турнірі UFC

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Актуальне по темі

None 13 Березень 07:55

У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

None 13 Березень 07:53

На українців чекає ураганний вітер: прогноз погоди на сьогодні

None 13 Березень 07:48

​​​​​​​КНДР уперше здійснила запуск крилатих ракет з підводного човна

None 13 Березень 07:51

Пенсіонерам підготували сюрприз під кінець року: хто і скільки отримає більше

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB