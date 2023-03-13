Оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории: что украли

Российские оккупанты в Энергодаре

Российские оккупанты продолжают свою агрессивную политику на временно захваченных территориях. Последнее преступление произошло в Энергодаре, где оккупанты начали вывозить оборудование из учебно-тренировочного центра, используемого для повышения квалификации персонала на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Воровство в Энергодаре

Это не первый случай, когда оккупанты используют свое положение, чтобы грабить и разорять территории, находящиеся под их контролем. Во время оккупации Крыма, российские захватчики забрали с собой тысячи произведений искусства из музеев и галерей, а также ценные археологические находки. Они также присвоили себе множество предприятий и земельных участков на полуострове.

Подобные действия нарушают международные договоренности и являются прямым нарушением прав народа, проживающего на захваченной территории. Наряду с другими международными сообществами, Украина осуждает эти действия и требует от рф соблюдения международного права и вернуть захваченные территории.

Напомним, что в Энергодаре критическая ситуация с отоплением. Кроме того, участились случаи похищения атомщиков.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска ввезли в Энергодар персонал из Калининской АЭС. РФ хочет, чтобы они работали на Запорожской станции.