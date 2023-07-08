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Окупанти продовжують мінування ЗАЕС і завозять міни, — ГУР

8 липня 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти продовжують мінування ЗАЕС і завозять міни, — ГУР
Російський солдат на ЗАЕС. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Про це повідомляє ГУР.

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У повідомленні йдеться, що в машинних кімнатах і технічних зонах розміщені вибухові загородження, що включають як дистанційно контрольовані міни, так і спрямованої дії протипіхотні міни, які функціонують без дистанційного керування.

"Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", повідомляє розвідка.

ГУР
Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Однак, поки на атомній станції знаходяться російські окупанти, загроза існуватиме.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, мабуть, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

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