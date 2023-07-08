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Оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и завозят мины, — ГУР

8 июля 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и завозят мины, — ГУР
Российский солдат на ЗАЭС. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. Сейчас на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Об этом сообщает ГУР.

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В сообщении говорится, что в машинных комнатах и технических зонах размещены взрывные заграждения, что включают в себя как дистанционно контролируемые мины, так и направленного действия противопехотные мины, которые функционируют без дистанционного управления.

"При минировании преимущественно применяются направленного типа мины, произведенные в советское время: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", — сообщает разведка.

ГУР
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. Однако пока на атомной станции находятся российские оккупанты, угроза будет существовать.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

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