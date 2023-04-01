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Окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську та Сумську області: деталі

1 квітня 2023 17:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Станом на 1 квітня російські війська продовжують порушувати перемир'я та обстрілюють кордони Чернігівської та Сумської областей України. Протягом дня зафіксовано три обстріли, кожен із яких був тривалістю від 10 до 15 хвилин.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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Обстріл областей

Перший обстріл стався в районі населеного пункту Карповичі, де було зареєстровано чотири приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії. Другий обстріл було зафіксовано у районі н.п. Брониви, де було зареєстровано три приходи, мабуть, із системи залпового вогню. Третій обстріл стався у районі н.п. Сидорівка, де було зареєстровано сім парафій, можливо із системи самохідної артилерії.

Наразі немає інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Однак обстріли, що продовжуються, створюють загрозу безпеці громадян і можуть призвести до гуманітарної катастрофи в регіоні.

Представники української сторони вже неодноразово зверталися до міжнародної спільноти з проханням чинити тиск на росію та змусити її припинити порушення перемир'я. На цей час мирні переговори між Україною і росією не дали конкретних результатів, і обстріли, що тривають, посилюють ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що російські окупанти 1 квітня обстріляли селище Дворічне у Харківській області. Внаслідок чого загинув чоловік.

У Ізюмі 31 березня росіяни погрожували вбити двох чоловіків і відібрати всі гроші . Вони звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни.

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