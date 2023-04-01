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Оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области: детали

1 апреля 2023 17:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По состоянию на 1 апреля, российские войска продолжают нарушать перемирие и обстреливают границы Черниговской и Сумской областей Украины. В течение дня зафиксировано три обстрела, каждый из которых был продолжительностью от 10 до 15 минут.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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Первый обстрел произошел в районе населенного пункта Карповичи, где было зарегистрировано четыре прихода, предположительно из ствольной артиллерии. Второй обстрел был зафиксирован в районе н.п. Бронивы, где было зарегистрировано три прихода, вероятно из системы залпового огня. Третий обстрел произошел в районе н.п. Сидоровка, где было зарегистрировано семь приходов, возможно из системы самоходной артиллерии.

На данный момент нет информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры. Однако, обстрелы, которые продолжаются, создают угрозу безопасности граждан и могут привести к гуманитарной катастрофе в регионе.

Представители украинской стороны уже неоднократно обращались к международному сообществу с просьбой оказать давление на россию и заставить ее прекратить нарушения перемирия. На данный момент мирные переговоры между Украиной и россией не дали конкретных результатов, и обстрелы, что продолжаются, усугубляют ситуацию в регионе.

Напомним, что российские оккупанты 1 апреля обстреляли поселок Двуречное в Харьковской области. В результате чего погиб мужчина.

В Изюме 31 марта россияне угрожали убить двух мужчин и отобрать все деньги. Они обвиняются в нарушении законов и обычаев войны.

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