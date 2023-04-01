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Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию в Запорожской области, — Генштаб

1 апреля 2023 19:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты проводят паспортизацию
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Они ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российский паспорт, на блокпостах города Токмак. Оккупанты проводят обыски транспортных средств и угрожают гражданам Украины запретом въезда в город. 

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Представители ФСБ также угрожают местным жителям потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта.

Эта практика нарушает международное право и является одной из многих форм принуждения населения временно оккупированных территорий к получению российского гражданства. Такие действия нарушают права и свободы граждан Украины и создают дополнительные неудобства для людей, живущих в оккупированных районах.

Эта ситуация ставит под угрозу не только права и свободы граждан Украины, но и угрожает экономической стабильности на оккупированных территориях. Ограничение свободы передвижения и угрозы потери работы могут привести к тому, что люди будут вынуждены покинуть свои дома и искать лучшие условия жизни в других регионах Украины или за ее пределами.

Поэтому настоятельно необходимо принять меры для защиты прав и свобод граждан Украины на временно оккупированных территориях. Международное сообщество должно оказывать давление на россию, чтобы она прекратила нарушать международное право и уважала права и свободы граждан Украины. Также необходимо продолжать обеспечивать гуманитарную помощь и поддержку жителям временно оккупированных территорий.

Напомним, что местное население временно оккупированных территорий Херсонской области продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают людям физической расправой.

 

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