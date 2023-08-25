Окупанти продовжують викрадати українських дітей та вивозити їх до РФ
На тимчасово окупованих територіях України загарбники продовжують вивозити українських дітей на територію РФ. Роблять це під виглядом "відпочинку та оздоровлення".
Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.
Викрадення українських дітей
Зазначається, що окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій України продовжує вивозити українських дітей на територію Росії.
"Зафіксовані чергові випадки вивезення дітей з тимчасово окупованих територій до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом "відпочинку та оздоровлення"", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, в ЦНС повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської Республіки РФ та Новосибірської області.
Також там нагадали, що викрадення дітей є однією зі складових геноциду, який росіяни чинять проти українського народу.
Нагадаємо, нещодавно у США заявили, що Росія має відповісти за злочини проти українських дітей. США не стоятимуть осторонь, коли РФ скоює злочини проти людяності, затримує політичних активістів, журналістів і лідерів опозиції, а також американських громадян.
Окрім того, 24 серпня на День Незалежності США оголосили нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей.