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Окупанти продовжують викрадати українських дітей та вивозити їх до РФ

25 серпня 2023 06:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти продовжують викрадати українських дітей та вивозити їх до РФ
Росіяни викрадають українських дітей. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях України загарбники продовжують вивозити українських дітей на територію РФ. Роблять це під виглядом "відпочинку та оздоровлення".

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

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Викрадення українських дітей

Зазначається, що окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій України продовжує вивозити українських дітей на територію Росії. 

"Зафіксовані чергові випадки вивезення дітей з тимчасово окупованих територій до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом "відпочинку та оздоровлення"", — йдеться у повідомленні. 

Зокрема, в ЦНС повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської Республіки РФ та Новосибірської області.

Також там нагадали, що викрадення дітей є однією зі складових геноциду, який росіяни чинять проти українського народу.

Нагадаємо, нещодавно у США заявили, що Росія має відповісти за злочини проти українських дітей. США не стоятимуть осторонь, коли РФ скоює злочини проти людяності, затримує політичних активістів, журналістів і лідерів опозиції, а також американських громадян.

 Окрім того, 24 серпня на День Незалежності США оголосили нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей. 

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