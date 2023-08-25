Оккупанты продолжают похищать украинских детей и вывозить их в РФ

Россияне угоняют украинских детей. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины захватчики продолжают вывоз украинских детей на территорию РФ. Делают это под видом "отдыха и оздоровления".

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Читайте также:

Похищение украинских детей

Отмечается, что оккупационная администрация временно оккупированных территорий Украины продолжает вывозить детей на территорию России.

"Зафиксированы очередные случаи вывоза детей из временно оккупированных территорий в санатории и базы отдыха на территории РФ под предлогом "отдыха и оздоровления"", — говорится в сообщении.

В частности, в ЦНС сообщают о пребывании украинских детей на территории Кабардино-Балкарской Республики РФ и Новосибирской области.

Также там напомнили, что похищение детей является одной из составляющих геноцида, который россияне совершают против украинского народа.

Напомним, недавно в США заявили, что Россия должна ответить за преступления против украинских детей. США не будут стоять в стороне, когда РФ совершает преступления против человечности, задерживает политических активистов, журналистов и лидеров оппозиции, а также американских граждан.

Кроме того, 24 августа в День Независимости США объявили новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.