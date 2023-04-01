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Окупанти продовжують виселяти людей із домівок, а ЗСУ б‘ють по загарбниках: зведення Генштабу

1 квітня 2023 07:58
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Оперативна інформація за 31 березня
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

У Луганській області загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру у своїх цілях. Вони примусово висиляють людей з їхніх осель.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Інформація станом на перше квітня

Протягом 31 березня противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

  • В п'ятницю, 31 березня російська федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах, застосувавши балістичні ракети.
  • Для авіаударів противник також залучив 6 ударних БпЛА типу "Шахед-136". Проте, усі вони були знищені нашими захисниками.
  • Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
  • Керівництво республіки Білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та свою територію. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.
  • Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області; Катеринівка, Соснівка, Старикове, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Миропілля, Попівка та Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам’янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку, протягом минулої доби, противник вів даремні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне — Донецької.
  • На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише в районі Мар’їнки військовослужбовцями Сил оборони було відбито близько 20 ворожих атак. Водночас, ворог здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Мар'їнка та Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.
  • Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах — відключено мобільний зв'язок.
  • Продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.
  • Зазначається, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що у росії запевняють, що другу хвилю мобілізації проводити не планують. Водночас у російському генштабі наголошують, що триває набір людей на службу за контрактом для участі у війні проти України. 

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