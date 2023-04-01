Оккупанты продолжают выселять людей из домов, а ВСУ бьют по захватчикам: возведение Генштаба

Оперативная информация за 31 марта

В Луганской области захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в своих целях. Они принудительно выселяют людей из их домов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Информация по состоянию на 1 апреля

В течение 31 марта противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В пятницу, 31 марта, российская федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.

Для авиаударов противник также привлек 6 ударных БпЛА типа "Шахед-136". Однако все они были уничтожены нашими защитниками.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Руководство республики беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил российской федерации. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области; Екатериновка, Сосновка, Стариковое, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Мирополье, Поповка и Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении, за прошедшие сутки, противник вел бесполезные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное — Донецкой попали под артиллерийский обстрел .

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отбито около 20 вражеских атак. Вместе с тем, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тонечко, Северное, Марьинка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение минувших суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника, в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим. Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах отключена мобильная связь.

Продолжают фиксироваться случаи использования захватчиками гражданской инфраструктуры и частной собственности в своих целях. В частности, в отдельных населенных пунктах Щастинского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск.

Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в hоссии уверяют, что вторую волну мобилизации проводить не планируют. В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.