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Оккупанты продолжают выселять людей из домов, а ВСУ бьют по захватчикам: возведение Генштаба

1 апреля 2023 07:58
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Оперативная информация за 31 марта
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

В Луганской области захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в своих целях. Они принудительно выселяют людей из их домов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Информация по состоянию на 1 апреля

В течение 31 марта противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

  • В пятницу, 31 марта, российская федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.
  • Для авиаударов противник также привлек 6 ударных БпЛА типа "Шахед-136". Однако все они были уничтожены нашими защитниками.
  • Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • Руководство республики беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил российской федерации. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
  • За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области; Екатериновка, Сосновка, Стариковое, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Мирополье, Поповка и Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки в Харьковской области.
  • На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.
  • На Лиманском направлении, за прошедшие сутки, противник вел бесполезные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное — Донецкой попали под артиллерийский обстрел.
  • На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отбито около 20 вражеских атак. Вместе с тем, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тонечко, Северное, Марьинка и Новомихайловка.
  • На Шахтерском направлении в течение минувших суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.
  • После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника, в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим. Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах отключена мобильная связь.
  • Продолжают фиксироваться случаи использования захватчиками гражданской инфраструктуры и частной собственности в своих целях. В частности, в отдельных населенных пунктах Щастинского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск.
  • Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в hоссии уверяют, что вторую волну мобилизации проводить не планируют. В то же время в российском генштабе отмечают, что идет набор людей на службу по контракту для участия в войне против Украины.

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