У російському генштабі сказали, чи планують нову хвилю мобілізації

У росії заявили, що не планують нової хвилі мобілізації

У росії запевняють, що другу хвилю мобілізації проводити не планують. Водночас у російському генштабі наголошують, що триває набір людей на службу за контрактом для участі у війні проти України.

Про це заявив представник головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу рф контр-адмірал Володимир Цимлянський.

Плани щодо мобілізації

"Хочу вас усіх запевнити, що у планах Генерального штабу немає другої хвилі мобілізації. Тих, хто вже призваний на військову службу, а також громадян, які добровільно виявили бажання брати участь в операції, цілком вистачає для виконання покладених завдань", — сказав представник російського генштабу.

При цьому повідомляється, що у росії розширено мережу пунктів відбору на службу за контрактом.

"Наразі значно збільшилася і кількість громадян, які ухвалили рішення добровільно вступити на військову службу за контрактом. Для їхнього своєчасного оформлення міністерством оборони було розширено мережу пунктів відбору на контракт та збільшено кількість інструкторів для роботи з кандидатами", — сказав Цимлянський.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін раніше підписав указ про весняний призов, який почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня. До російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що у росії влада планує приховати черговий етап мобілізації, назвавши його "вербуванням добровольців". Втім, у регіонах все одно будуть діяти звичними примусовими методами.