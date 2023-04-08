Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты продолжают уничтожать дома мирных жителей Мариуполя arrow

Оккупанты продолжают уничтожать дома мирных жителей Мариуполя

8 апреля 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разрушенный Мариуполь. Фото: Мариупольский городской совет
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированном Мариуполе каждый день происходят разрушения зданий. Примером тому служат дома по проспекту Металлургов, 121 и улице Мамина-Сибиряка, 36, которые теперь представляют собой лишь камни и ямы.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Читайте также:

Разрушенные дома в Мариуполе

 Причиной этому является действия российских оккупантов, которые сначала обстреляли мирные районы, а затем демонтировали здания, чтобы скрыть свои военные преступления. 

На территории разрушенных домов не найдено даже костей убитых мариупольцев, все останки были убраны вместе со строительным мусором.

Несмотря на такие ужасные события, жители Мариуполя не утратили надежду на возрождение своего города. Остается только память о том, что было, и мечта о том, что может быть в будущем. 

Все желающие с готовностью помогают восстановлению города, чтобы жизнь вернулась в него как можно скорее. Но настоящее возрождение Мариуполя будет неполным без возвращения флага Украины и чтения памяти погибших во время оккупации.

Мариуполь

Мариуполь

Мариуполь

Напомним, что российская оккупационная армия продолжает укреплять захваченные территории Запорожской области. Для этого в Мариуполе начали изготавливать бетонные оборонные блоки, известные как "зубы дракона".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB