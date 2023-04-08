Оккупанты продолжают уничтожать дома мирных жителей Мариуполя

Разрушенный Мариуполь. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе каждый день происходят разрушения зданий. Примером тому служат дома по проспекту Металлургов, 121 и улице Мамина-Сибиряка, 36, которые теперь представляют собой лишь камни и ямы.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Причиной этому является действия российских оккупантов, которые сначала обстреляли мирные районы, а затем демонтировали здания, чтобы скрыть свои военные преступления.

На территории разрушенных домов не найдено даже костей убитых мариупольцев, все останки были убраны вместе со строительным мусором.

Несмотря на такие ужасные события, жители Мариуполя не утратили надежду на возрождение своего города. Остается только память о том, что было, и мечта о том, что может быть в будущем.

Все желающие с готовностью помогают восстановлению города, чтобы жизнь вернулась в него как можно скорее. Но настоящее возрождение Мариуполя будет неполным без возвращения флага Украины и чтения памяти погибших во время оккупации.

Напомним, что российская оккупационная армия продолжает укреплять захваченные территории Запорожской области. Для этого в Мариуполе начали изготавливать бетонные оборонные блоки, известные как "зубы дракона".