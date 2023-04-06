​​Оккупанты в Мариуполе занялись укреплением захваченных территорий

Российские оккупанты в Мариуполе

Российская оккупационная армия продолжает укреплять захваченные территории Запорожской области. Для этого в Мариуполе начали изготавливать бетонные оборонные блоки, известные как "зубы дракона".

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Зубы дракона" в Мариуполе

Российские оккупанты начали изготавливать на предприятиях Мариуполя бетонные оборонные блоки, известные под названием "зубы дракона".

Изготовленные блоки пока складируются в городе, в районе перекрестка ул. Куприна и пр. Мира.

Куда везут оборонительные постройки

Изготовленные в Мариуполе "зубы дракона" везут из города на запад по двум направлениям.

Во-первых, на Бердянск (и далее в Крым), во-вторых, на северо-запад, в направлении оккупированного поселка городского типа Розовка в Запорожской области.

Также, по словам Петра Андрющенко, эти "зубы дракона" везут через Мариуполь в Запорожье и Крым с территории российской федерации.

Напомним, что в течение января текущего года жители белорусского города Гомеля замечали регулярную транспортировку бетонных конструкций в виде пирамид, а точнее противотанковых укреплений, которые называют "зубы дракона". Их, как предположили в Беларуси, производит местный завод для армии россии, затем "зубы дракона" вывозят, в частности, на оккупированную территорию.

Фото из российских СМИ