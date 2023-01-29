Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти рахують втрати: ЗСУ завдали потужного удару по мосту під Мелітополем arrow

Окупанти рахують втрати: ЗСУ завдали потужного удару по мосту під Мелітополем

29 січня 2023 16:23
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ЗСУ завдали потужного удару по мосту під Мелітополем
По мосту загарбники доставляли ворожу техніку
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях армії рф. Цього разу ЗСУ накрили вогнем з HIMARS міст під Мелітополем, яким загарбники перевозили техніку та особовий склад.

Про це пише місцеве видання "РІА Мелітополь".

Читайте також:

Що відомо

Як повідомляє видання, внаслідок удару Збройних сил України по мосту з окупантами, армія рф зазнала великих втрат у техніці та серед особового складу. Зазначається, що удар було завдано з установок HIMARS по мосту біля села Світлодолинське Мелітопольського району.

"В результаті атаки рашисти підраховують втрати в техніці та живій силі. Ймовірно, у момент "прильоту" шляхопроводом перевозили військовий вантаж", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що поряд із селом Долинським проходить залізнична магістраль, яку російські окупанти використовують у своїх цілях. Як пише видання, російські пропагандисти вже традиційно почали розповідати про нібито загибель цивільного населення, насправді ж бійці завдали удару саме по ешелону окупантів.

"Усі вже давно переконалися, що ЗСУ завдають абсолютно точних ударів виключно по військових цілях", — додає "РІА Мелітополь".

Нагадаємо, напередодні ми писали, що росія почала підготовлювати школи у Брянській області для розміщення військових. Таку вказівку отримали тамтешні заклади освіти.

Російські ЗМІ звернули увагу, що школи, які мають бути підготовані до розміщення військових, працюють в очному режимі. І наразі невідомо, як навчатимуться діти, якщо туди прибудуть російські військові.

Також раніше росЗМІ писали, що у Брянській області почали роздавати повістки на випадок воєнного стану.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:10 В Одесі на 12-й станції Фонтану горіло кафе: є жертви

18:07 Другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніку"

18:03 "Час посилювати ізоляцію": прем’єрка Естонії розкритикувала допуск рф та Білорусі на Олімпіаду

17:56 Новообраний президент Чехії збирається в Україну: на коли заплановано візит

17:42 Колишній Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 Як правильно обрати генератор: головні правила

Термінова новина

17:37 Окупанти накрили вогнем Херсон: троє людей загинули

17:36 У НАТО закликали країни-члени Альянсу перейти до "воєнної економіки"

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

17:15 Напад на посольство Азербайджану в Тегерані: офіційний Баку почав евакуацію співробітників відомства

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Актуальне по темі

None 29 Січень 18:05

В Одесі на 12-й станції Фонтану горіло кафе: є жертви

None 29 Січень 18:06

Другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніку"

None 29 Січень 18:03

"Час посилювати ізоляцію": прем’єрка Естонії розкритикувала допуск рф та Білорусі на Олімпіаду

None 29 Січень 18:10

Новообраний президент Чехії збирається в Україну: на коли заплановано візит

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB