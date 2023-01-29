ЗСУ завдали потужного удару по мосту під Мелітополем

По мосту загарбники доставляли ворожу техніку

Українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях армії рф. Цього разу ЗСУ накрили вогнем з HIMARS міст під Мелітополем, яким загарбники перевозили техніку та особовий склад.

Про це пише місцеве видання "РІА Мелітополь".

Що відомо

Як повідомляє видання, внаслідок удару Збройних сил України по мосту з окупантами, армія рф зазнала великих втрат у техніці та серед особового складу. Зазначається, що удар було завдано з установок HIMARS по мосту біля села Світлодолинське Мелітопольського району.

"В результаті атаки рашисти підраховують втрати в техніці та живій силі. Ймовірно, у момент "прильоту" шляхопроводом перевозили військовий вантаж", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що поряд із селом Долинським проходить залізнична магістраль, яку російські окупанти використовують у своїх цілях. Як пише видання, російські пропагандисти вже традиційно почали розповідати про нібито загибель цивільного населення, насправді ж бійці завдали удару саме по ешелону окупантів.

"Усі вже давно переконалися, що ЗСУ завдають абсолютно точних ударів виключно по військових цілях", — додає "РІА Мелітополь".

Нагадаємо, напередодні ми писали, що росія почала підготовлювати школи у Брянській області для розміщення військових. Таку вказівку отримали тамтешні заклади освіти.

Російські ЗМІ звернули увагу, що школи, які мають бути підготовані до розміщення військових, працюють в очному режимі. І наразі невідомо, як навчатимуться діти, якщо туди прибудуть російські військові.

Також раніше росЗМІ писали, що у Брянській області почали роздавати повістки на випадок воєнного стану.