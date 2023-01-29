Оккупанты считают потери: ВСУ нанесли мощный удар по мосту под Мелитополем
Украинские военные продолжают наносить удары по позициям армии рф. В этот раз ВСУ накрыли огнем из HIMARS мост под Мелитополем, по которому захватчики перевозили технику и личный состав.
Об этом пишет местное издание "РИА Мелитополь".
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Что известно
Как сообщает издание, в результате удара Вооруженных сил Украины по мосту с оккупантами, армия рф понесла большие потери в технике и среди личного состава. Удар был нанесен с установок HIMARS по мосту возле села Светлодолинское Мелитопольского района.
"В результате атаки рашисты подсчитывают потери в технике и живой силе. Вероятно, в момент "прилета" по путепроводу перевозили военный груз", — говорится в сообщении.
Известно, что рядом с селом Долинским проходит железнодорожная магистраль, которую российские оккупанты используют в своих целях. Как пишет издание, российские пропагандисты уже традиционно начали рассказывать о якобы гибели гражданского населения, на самом же деле бойцы нанесли удар именно по эшелону оккупантов.
"Все уже давно убедились, что ВСУ наносят абсолютно точные удары исключительно по военным целям", — добавляет "РИА Мелитополь".
Напомним, накануне мы писали, что россия начала готовить школы в Брянской области для размещения военных. Такое указание получили местные учебные заведения.
Российские СМИ обратили внимание, что школы, которые должны быть готовы к размещению военных, работают в очном режиме. И неизвестно, как будут учиться дети, если туда прибудут российские военные.
Также ранее росСМИ писали, что в Брянской области начали раздавать повестки на случай военного положения.