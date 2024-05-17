Росіяни повідомляють про атаку дронів на Крим в ніч на 17 травня

Вибухи в Криму. Фото: росЗМІ

Російські об'єкти в Криму в ніч проти п'ятниці, 17 травня, були атаковані безпілотниками. Окупанти повідомляли про обстріли Севастополя та знеструмлення порту в Новоросійську.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, внаслідок атаки дронів на окупований півострів було знеструмлено морський порт в Новоросійську.

Водночас окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв зазначив, що місто атакували десятки БпЛА та понад п'ять безекіпажних катерів. Він подякував військовим за нібито "успішне відбиття" та додав, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Також завдано удару по нафтобазі та залізничній станції у Краснодарському краї.

Проблеми зі світлом у Криму

Telegram-канали написали, що у зв'язку з аварією на електромережах спостерігаються збої в роботі тролейбусів в Очеретяній бухті та центрі Севастополя.

Як уточнив Розвожаєв, фахівці намагаються повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки, однак на це знадобиться більше часу — за його оцінками, приблизно добу.

"Поки тривають відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатню кількість енергії. Відповідно, будуть точкові відключення світла", — написав він.

Тому губернатор ухвалив рішення скасувати заняття у всіх школах, закладах середньої професійної освіти та дитячих садках.

"Співробітники комунальних служб докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми якомога швидше. Буду інформувати про хід робіт", — додав він.

Пізніше Розвожаєв додав, що кримська ППО знищила та перехопила 51 БпЛА над територією півострова, 44 над Краснодарським краєм, шість над Бєлгородською областю та один над Курською.

А морська авіація і патрульні катери нібито знищили шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Мешканці скаржилися на перебої зі світлом у Севастополі.

Також ми писали, що ⁨в Криму після вибухів в ніч проти 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.