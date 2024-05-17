Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти розповіли про наслідки нічної атаки у Криму — які введено обмеження arrow

Окупанти розповіли про наслідки нічної атаки у Криму — які введено обмеження

17 травня 2024 08:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни повідомляють про атаку дронів на Крим в ніч на 17 травня
Вибухи в Криму. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські об'єкти в Криму в ніч проти п'ятниці, 17 травня, були атаковані безпілотниками. Окупанти повідомляли про обстріли Севастополя та знеструмлення порту в Новоросійську.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Атака дронів на Крим 17 травня

Так, внаслідок атаки дронів на окупований півострів було знеструмлено морський порт в Новоросійську. 

Водночас окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв зазначив, що місто атакували десятки БпЛА та понад п'ять безекіпажних катерів. Він подякував військовим за нібито "успішне відбиття" та додав, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Також завдано удару по нафтобазі та залізничній станції у Краснодарському краї.

Проблеми зі світлом у Криму

Telegram-канали написали, що у зв'язку з аварією на електромережах спостерігаються збої в роботі тролейбусів в Очеретяній бухті та центрі Севастополя. 

Як уточнив Розвожаєв, фахівці намагаються повністю відновити роботу підстанції "Севастополь" після нічної атаки, однак на це знадобиться більше часу — за його оцінками, приблизно добу. 

"Поки тривають відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатню кількість енергії. Відповідно, будуть точкові відключення світла", — написав він.

Тому губернатор ухвалив рішення скасувати заняття у всіх школах, закладах середньої професійної освіти та дитячих садках. 

"Співробітники комунальних служб докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми якомога швидше. Буду інформувати про хід робіт", — додав він.

Пізніше Розвожаєв додав, що кримська ППО знищила та перехопила 51 БпЛА над територією півострова, 44 над Краснодарським краєм, шість над Бєлгородською областю та один над Курською.

А морська авіація і патрульні катери нібито знищили шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря. 

Нагадаємо, вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Мешканці скаржилися на перебої зі світлом у Севастополі.

Також ми писали, що ⁨в Криму після вибухів в ніч проти 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

Крим
Чорне море
безпілотники
порт
Севастополь
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ