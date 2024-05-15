Детонація боєприпасів на російському складі у Криму

У Криму горів російський склад з ракетами для МіГ-31 та Су-27, — АТЕШ
У тимчасово окупованому Криму після вибухів на російському аеродромі Бельбек, що сталися в ніч з 14 на 15 травня, почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винущувачів МіГ-31 та Су-27.
Про це у середу, 15 травня, повідомили у Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Ракетами з Бельбека Росія обстрілює Україну
За словами агентів "АТЕШ", на артскладі окупантів є значні пошкодження, оскільки влучання було точно в ціль. Саме там зберігаються ракети для російських літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, якими Кремль тероризує українців.
Як повідомляють партизани "АТЕШ", у Бельбеку зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.
Раніше кримські партизани "АТЕШ" показали на відео і фото вцілілі кораблі окупантів.
Також ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі від отруєння загинуло близько десяти російських військових. Українські партизани пригостили їх "загадковими" пасками.
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