Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты рассказали о последствиях ночной атаки в Крыму — введены ограничения arrow

Оккупанты рассказали о последствиях ночной атаки в Крыму — введены ограничения

17 мая 2024 08:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне сообщают об атаке дронов на Крым в ночь на 17 мая
Взрывы в Крыму. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские объекты в Крыму в ночь на пятницу, 17 мая, были атакованы беспилотниками. Оккупанты сообщали об обстрелах Севастополя и обесточивании порта в Новороссийске.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Атака дронов на Крым 17 мая

Так, в результате атаки дронов на оккупированный полуостров был обесточен морской порт в Новороссийске.

В то же время оккупационный губернатор Севастополя Михаил Розвожаев отметил, что город атаковали десятки БпЛА и более пяти безэкипажных катеров. Он поблагодарил военных за якобы "успешное отражение" и добавил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Также нанесен удар по нефтебазе и железнодорожной станции в Краснодарском крае.

Проблемы со светом в Крыму

Telegram-каналы написали, что в связи с аварией на электросетях наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре Севастополя.

Как уточнил Розвожаев, специалисты пытаются полностью возобновить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это уйдет больше времени — по его оценкам, примерно сутки.

"Пока продолжаются восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света", — написал он.

Поэтому губернатор принял решение отменить занятия во всех школах, заведениях среднего профессионального образования и детских садах.

"Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно скорее. Буду информировать о ходе работ", — добавил он.

Позже Розвожаев добавил, что крымская ПВО уничтожила и перехватила 51 БпЛА над территорией полуострова, 44 над Краснодарским краем, шесть над Белгородской областью и один над Курской.

А морская авиация и патрульные катера якобы уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Напомним, ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Жители жаловались на перебои со светом в Севастополе.

Также мы писали, что в Крыму после взрывов в ночь на 15 мая на российском аэродроме Бельбек начали детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

Крым
Черное море
беспилотники
порт
Севастополь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ