Россияне сообщают об атаке дронов на Крым в ночь на 17 мая

Взрывы в Крыму. Фото: росСМИ

Российские объекты в Крыму в ночь на пятницу, 17 мая, были атакованы беспилотниками. Оккупанты сообщали об обстрелах Севастополя и обесточивании порта в Новороссийске.

Об этом пишут российские СМИ.

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Атака дронов на Крым 17 мая

Так, в результате атаки дронов на оккупированный полуостров был обесточен морской порт в Новороссийске.

В то же время оккупационный губернатор Севастополя Михаил Розвожаев отметил, что город атаковали десятки БпЛА и более пяти безэкипажных катеров. Он поблагодарил военных за якобы "успешное отражение" и добавил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Также нанесен удар по нефтебазе и железнодорожной станции в Краснодарском крае.

Проблемы со светом в Крыму

Telegram-каналы написали, что в связи с аварией на электросетях наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре Севастополя.

Как уточнил Розвожаев, специалисты пытаются полностью возобновить работу подстанции "Севастополь" после ночной атаки, однако на это уйдет больше времени — по его оценкам, примерно сутки.

"Пока продолжаются восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света", — написал он.

Поэтому губернатор принял решение отменить занятия во всех школах, заведениях среднего профессионального образования и детских садах.

"Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно скорее. Буду информировать о ходе работ", — добавил он.

Позже Розвожаев добавил, что крымская ПВО уничтожила и перехватила 51 БпЛА над территорией полуострова, 44 над Краснодарским краем, шесть над Белгородской областью и один над Курской.

А морская авиация и патрульные катера якобы уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Напомним, ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Жители жаловались на перебои со светом в Севастополе.

Также мы писали, что в Крыму после взрывов в ночь на 15 мая на российском аэродроме Бельбек начали детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.