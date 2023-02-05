Луганська область - росіяни розповсюджують фейк про захоплення Білогорівки

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що російські окупанти розповсюджують фейк про захоплення Білогорівки. Гайдай уточнив, що населений пункт ніхто не захоплював, противника там немає, і ЗСУ повністю контролюють ситуацію.

Про це Гайдай повідомив в ефірі телемарафону.

Білогорівку ніхто не захоплював

"Всі ці "вкиди" про те, що десь там через 15 хвилин розпочнеться повномасштабний наступ не відповідають дійсності. Усі командири та бійці чітко розуміють, скільки резервів перекинуто, що відбувається на лінії фронту. Усі готові дати відсіч", — сказав він. він.

Водночас противник збільшив кількість атак, але українські захисники їх успішно відбивають.

"Зараз по рф розповсюджують інформацію, що Білогорівку вже контролює ворог, вони нібито вивозили звідти людей. Ну, по-перше, вони навіть не знають, чи є там люди та скільки їх. По-друге, наші бійці перебувають на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював, ніхто туди не заходив, ворога там немає", — додав Гайдай.

Нагадаємо, що російські окупанти разом із сім'ями терміново евакуюються з Луганської області. Наразі до виїзду готують родини колаборантів у Троїцькому районі.