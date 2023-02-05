Луганская область - россияне распространяют фейк о захвате Белогоровки

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что российские оккупанты распространяют фейк о захвате Белогоровки. Гайдай уточнил, что населенный пункт никто не захватывал, противника там нет и ВСУ полностью контролируют ситуацию.

Об этом Гайдай сообщил в эфире телемарафона.

Белогоровку никто не захватывал

"Все эти "вбросы" о том, что где-то там через 15 минут начнется полномасштабное наступление не соответствуют действительности. Все командиры и бойцы четко понимают, сколько резервов переброшено, что происходит на линии фронта. Все готовы дать отпор", — сказал он.

В то же время противник увеличил количество атак, но украинские защитники их успешно отбивают.

"Сейчас по рф распространяют информацию, что Белогоровку уже контролирует враг, они якобы вывозили оттуда людей. Ну, во-первых, они даже не знают, есть ли там люди и сколько их. Во-вторых, наши бойцы находятся на позициях, никто Белогоровку не захватывал, никто туда не заходил, врага там нет", — добавил Гайдай.

Напомним, что российские оккупанты вместе с семьями срочно эвакуируются из Луганской области. Сейчас к выезду готовят семьи коллаборантов в Троицком районе.