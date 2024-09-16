Так звані "інвестори" з РФ повністю демонтують обладнання на захоплених шахтах Луганщини та Донеччини

Шахтар на Луганщині. Ілюстраційне фото: УНІАН

Російські окупанти попри заяви про інвестування та відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України тільки руйнують гірничодобувну інфраструктуру. "Інвестори" з числа росіян тільки знищують всі напрацювання України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Що відбувається із захопленими окупантами шахтами

За даними Центру, нові "інвестори" почали демонтаж систем живлення, трансформаторів та запровадили відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти. Такі процеси відбуваються у Новодружеську, Привіллі, Гірському тимчасово окупованої Луганщини.

У Центрі зазначають, що більшість шахт закрита й пограбована. В регіоні дефіцит шахтарів, а ті що залишилися не отримують зарплату місяцями.

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих допомагати наближати час деокупації української землі. Якщо у когось є інформація про колаборантів та ворожі розташування, то її можна відправляти в спеціальний чатбот в Telegram.