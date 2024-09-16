Так звані "інвестори" з РФ повністю демонтують обладнання на захоплених шахтах Луганщини та Донеччини

Окупанти руйнують шахти на окупованих територіях — почали демонтувати системи живлення
Російські окупанти попри заяви про інвестування та відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України тільки руйнують гірничодобувну інфраструктуру. "Інвестори" з числа росіян тільки знищують всі напрацювання України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що відбувається із захопленими окупантами шахтами
За даними Центру, нові "інвестори" почали демонтаж систем живлення, трансформаторів та запровадили відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти. Такі процеси відбуваються у Новодружеську, Привіллі, Гірському тимчасово окупованої Луганщини.
У Центрі зазначають, що більшість шахт закрита й пограбована. В регіоні дефіцит шахтарів, а ті що залишилися не отримують зарплату місяцями.
Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих допомагати наближати час деокупації української землі. Якщо у когось є інформація про колаборантів та ворожі розташування, то її можна відправляти в спеціальний чатбот в Telegram.
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