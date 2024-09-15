Партизани АТЕШ виявили командний пункт окупантів у Стародубівці

Командний пункт окупантів у Донецькій області. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" виявили командний пункт російських окупантів у Стародубівці Донецької області. Вони також зафіксували регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр".

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 15 вересня.

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Командний пункт РФ у Донецькій області

Партизани розвідали територію ангарів у Стародубівці та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої в лісистій місцевості.

Командний пункт РФ у Донецькій області. Фото: t.me/atesh_ua

"Здобули інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт. Крім цього, було зафіксовано регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр", — йдеться у повідомленні.

Командний пункт РФ у Донецькій області. Фото: t.me/atesh_ua

Командний пункт РФ у Донецькій області. Фото: t.me/atesh_ua

"АТЕШ" наголошує, що розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування окупантів, впливаючи на координацію та управління росіянами.