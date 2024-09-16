Так называемые "инвесторы" из РФ полностью демонтируют оборудование на захваченных шахтах Луганщины и Донбасса

Шахтер в Луганской области. Иллюстрационное фото: УНИАН

Российские оккупанты, несмотря на заявления об инвестировании и возрождении угольной промышленности на временно оккупированных территориях Украины, только разрушают горнодобывающую инфраструктуру. "Инвесторы" из числа россиян уничтожают все наработки Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Что происходит с захваченными оккупантами шахтами

По данным Центра, новые "инвесторы" начали демонтаж систем питания, трансформаторов и ввели отключение высоковольтных линий, поставляющих электричество на шахты. Такие процессы проходят в Новодружеске, Привилле, Горном временно оккупированной Луганщины.

В Центре отмечают, что большинство шахт закрыто и разграблено. В регионе дефицит шахтеров, а оставшиеся не получают зарплату месяцами.

Центр национального сопротивления призывает всех небезразличных помогать приближать время деоккупации украинской земли. Если у кого-то есть информация о коллаборантах и вражеских расположениях, то ее можно отправлять в специальный чат-бот в Telegram.