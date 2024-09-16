Так называемые "инвесторы" из РФ полностью демонтируют оборудование на захваченных шахтах Луганщины и Донбасса

Оккупанты разрушают шахты на оккупированных территориях — начали демонтировать системы питания
Российские оккупанты, несмотря на заявления об инвестировании и возрождении угольной промышленности на временно оккупированных территориях Украины, только разрушают горнодобывающую инфраструктуру. "Инвесторы" из числа россиян уничтожают все наработки Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что происходит с захваченными оккупантами шахтами
По данным Центра, новые "инвесторы" начали демонтаж систем питания, трансформаторов и ввели отключение высоковольтных линий, поставляющих электричество на шахты. Такие процессы проходят в Новодружеске, Привилле, Горном временно оккупированной Луганщины.
В Центре отмечают, что большинство шахт закрыто и разграблено. В регионе дефицит шахтеров, а оставшиеся не получают зарплату месяцами.
Центр национального сопротивления призывает всех небезразличных помогать приближать время деоккупации украинской земли. Если у кого-то есть информация о коллаборантах и вражеских расположениях, то ее можно отправлять в специальный чат-бот в Telegram.
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