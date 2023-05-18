Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти стягують резерви на Бахмут: Маляр розповіла про ситуацію на полі бою arrow

Окупанти стягують резерви на Бахмут: Маляр розповіла про ситуацію на полі бою

18 травня 2023 19:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти стягують резерви на Бахмут: Маляр розповіла про ситуацію на полі бою
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти стягнули у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилили угруповання. Важкі бої в місті-фортеці тривають.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також:

Яка ситуація в Бахмуті

Маляр зазначила, що противник стягує у Бахмут більшу частину своїх резервів. Упродовж дня, 18 травня, окупанти безперервно атакували місто, однак всі атаки відбили наші оборонці. Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута.

"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", — розповіла заступниця міністра оборони. 

Водночас протягом дня бої йшли також у передмісті Бахмута на півдні. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на один кілометр. 

"Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих  дій. Командування ОСУВ Хортиця, в зоні відповідальності якого Бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем", — підкреслила Маляр.

Нагадаємо, нещодавно в ISW пояснили, навіщо Росія кидає підкріплення в Бахмут. Аналітики вважають, що такий крок свідчить про бажання за будь-яку ціну захопити місто, продемонструвавши хоч якісь успіхи на фоні майбутнього українського контрнаступу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB