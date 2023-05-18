Окупанти стягують резерви на Бахмут: Маляр розповіла про ситуацію на полі бою

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Окупанти стягнули у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилили угруповання. Важкі бої в місті-фортеці тривають.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр зазначила, що противник стягує у Бахмут більшу частину своїх резервів. Упродовж дня, 18 травня, окупанти безперервно атакували місто, однак всі атаки відбили наші оборонці. Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута.

"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", — розповіла заступниця міністра оборони.

Водночас протягом дня бої йшли також у передмісті Бахмута на півдні. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на один кілометр.

"Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій. Командування ОСУВ Хортиця, в зоні відповідальності якого Бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем", — підкреслила Маляр.

Нагадаємо, нещодавно в ISW пояснили, навіщо Росія кидає підкріплення в Бахмут. Аналітики вважають, що такий крок свідчить про бажання за будь-яку ціну захопити місто, продемонструвавши хоч якісь успіхи на фоні майбутнього українського контрнаступу.