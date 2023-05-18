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Оккупанты стягивают резервы на Бахмут: Маляр рассказала о ситуации на поле боя

18 мая 2023 19:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты стягивают резервы на Бахмут: Маляр рассказала о ситуации на поле боя
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты стянули в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилили группировку. Трудные бои в городе-крепости продолжаются.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Какая ситуация в Бахмуте

Маляр отметила, что противник стягивает в Бахмут большую часть своих резервов. В течение дня, 18 мая, оккупанты непрерывно атаковали город, однако все атаки отразили наши защитники. На данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута.

"В окрестностях севернее Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", — рассказала заместитель министра обороны.

В то же время, в течение дня бои шли также в пригороде Бахмута на юге. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на один километр.

"Военные задачи оборона Бахмута и пригородов выполняет. Сейчас мы выигрываем время для определенных запланированных действий. Командование ОСУВ Хортица, в зоне ответственности которого Бахмутское направление, держит ситуацию под контролем", подчеркнула Маляр.

Напомним, недавно в ISW объяснили, зачем Россия бросает подкрепление в Бахмут. Аналитики считают, что такой шаг свидетельствует о желании любой ценой захватить город, продемонстрировав хоть какие-то успехи на фоне будущего украинского контрнаступления.

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