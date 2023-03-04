Окупанти цілий день обстрілювали з артилерії та РСЗВ Дніпропетровщину

Наслідки російських атак

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Лише за добу загарбники обстрілами пошкодили 11 приватних та один багатоквартирний будинок в області.

Про це розповідає голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Сьогодні, 4 березня, ворог обстрілював з важкої артилерії та РСЗВ цивільні об'єкти Дніпропетровщини. Внаслідок атак у Червоногригорівській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, одну багатоповерхівку, автозаправку, три господарські споруди, лінії електропередач та газогін.

Окрім того, ворожі снаряди поцілили по домашніх господарствах людей. Побили свійську птицю. Наразі відомо про двох загиблих цивільних.

Обстріляв агресор i Марганецьку громаду. Там наслідки удару ще уточнюються.

"Важка боротьба з кровожерливим ворогом попереду. Але наші ЗСУ, Президент та міжнародні партнери готові до неї. Ми переможемо! Точно. Впевнено. Безапеляційно", — написав голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні у Сумській ОВА заявили, що в області рекордно зросла кількість обстрілів. Влада пов'язує це з подіями у Брянській області.