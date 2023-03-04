Оккупанты целый день обстреливали из артиллерии и РСЗО Днепропетровщину

Оккупанты целый день обстреливали Днепропетровщину: убиты два человека
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Днепропетровщину. За сутки захватчики обстрелами повредили 11 частных и один многоквартирный дом в области.
Об этом рассказывает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
-
ТОП-10 самых интересных фильмов марта: какие жанры вошли в список
-
Правительство активно работает над механизмом конфискации активов рф, — Шмыгаль
-
Целевая мобилизация в Украине: что это и кого могут призвать
-
Помогает ли чеснок бороться с вирусными инфекциями: медики развенчивают мифы
-
Реакция на заявления известного стендапа комика: Кабмин пересмотрит условия выезда мужчин за границу
-
Зеленский рассказал, как Украина будет жить рядом с россией после войны
-
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел в апреле посетит Киев
-
Из-за масштабных потерь россияне готовят новую волну "мобилизации" в Горловке, — Генштаб
-
Жительнице Донетчины не дают пенсию без паспорта рф: аудиоперехват
-
Первые весенние выходные: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
Подробности
Сегодня, 4 марта, враг обстреливал из тяжелой артиллерии и РСЗО гражданские объекты Днепропетровщины. В результате атак в Красногригорьевской общине повреждены 11 частных домов, одна многоэтажка, автозаправка, три хозяйственных сооружения, линии электропередач и газопровод.
Кроме того, вражеские снаряды попали в домашние хозяйства людей. Побили домашнюю птицу. Пока известно о двух погибших гражданских.
Обстрелял агрессор и Марганецкую общину. Там последствия удара еще уточняются.
"Трудная борьба с кровожадным врагом впереди. Но наши ВСУ, Президент и международные партнеры готовы к ней. Мы победим! Точно. Уверенно. Безапелляционно", — написал глава ОВА.
Напомним, накануне в Сумской ОВА заявили, что в области рекордно возросло количество обстрелов. Власти связывают это с событиями в Брянской области.