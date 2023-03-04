Оккупанты целый день обстреливали из артиллерии и РСЗО Днепропетровщину

Последствия российских атак

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Днепропетровщину. За сутки захватчики обстрелами повредили 11 частных и один многоквартирный дом в области.

Об этом рассказывает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Сегодня, 4 марта, враг обстреливал из тяжелой артиллерии и РСЗО гражданские объекты Днепропетровщины. В результате атак в Красногригорьевской общине повреждены 11 частных домов, одна многоэтажка, автозаправка, три хозяйственных сооружения, линии электропередач и газопровод.

Кроме того, вражеские снаряды попали в домашние хозяйства людей. Побили домашнюю птицу. Пока известно о двух погибших гражданских.

Обстрелял агрессор и Марганецкую общину. Там последствия удара еще уточняются.

"Трудная борьба с кровожадным врагом впереди. Но наши ВСУ, Президент и международные партнеры готовы к ней. Мы победим! Точно. Уверенно. Безапелляционно", — написал глава ОВА.

Напомним, накануне в Сумской ОВА заявили, что в области рекордно возросло количество обстрелов. Власти связывают это с событиями в Брянской области.