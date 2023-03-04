Ліквідація наслідків обстрілу у Запоріжжі: кількість загиблих збільшилась до десяти

Запоріжжя

Вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. ДСНС продовжує роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будівлі.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих з яких одна дитина", — йдеться в повідомленні.

Комунальники вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Загалом рятувальникам вдалося врятувати 11 людей.

Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі рятувальники додатково встановлювали освітлювальні вежі.

"Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває. Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС — 74 рятувальники та 13 одиниць", — додали у ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки, під завалами уже виявили тіла двох загиблих.

Також ми писали, що Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.