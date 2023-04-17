Окупанти в Енергодарі грабують дитсадки і планують вивозити дітей до Криму

Росіяни організовують примусову евакуацію. Фото: Енергоатом

В Енергодарі російські окупаційні війська примушують мешканців міста до "евакуації" дітей на територію окупованого Криму. Крім того, росіяни вивозять майно з дитсадкіі та плануть забрати автобуси, якими на роботу возили працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

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Викрадення дітей у Енергодарі

Російські окупаційні війська почали розповсюджувати по дитячих садочках та школах Енергодара про примусову евакуацію дітей.

Цей процес уже розпочався і триватиме до 20 квітня.

Грабежі у місті

В Енергоатомі зазначили, що росіяни планують вивозити дітей до Криму на автобусах, які належать Запорізькій атомній електростанції.

Таким чином, вони заодно і викрадуть автотранспорт ЗАЕС.

Крім того, російські окупанти почали грабувати дитячі садки у місті-супутнику станції. Зокрема, з приміщень цих дитячих закладів вивозяться меблі, матраци та інші речі.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що російські окупанти мінують околиці Енергодара — як лісопосадки, так і береги Каховського водосховища.