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​​Оккупанты в Энергодаре грабят детсады и планируют вывозить детей в Крым

17 апреля 2023 08:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​Оккупанты в Энергодаре грабят детсады и планируют вывозить детей в Крым
Россияне организуют принудительную эвакуацию. Фото: Энергоатом
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Энергодаре российские оккупационные войска принуждают жителей города к "эвакуации" детей на территорию оккупированного Крыма. Кроме того, россияне вывозят имущество из детсада и планируют забрать автобусы, которыми на работу возили работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Российские оккупационные войска начали распространять по детским садам и школам Энергодара о принудительной эвакуации детей.

Этот процесс уже начался и продлится до 20 апреля.

Грабежи в городе

В Энергоатоме отметили, что россияне планируют вывозить детей в Крым на автобусах, которые принадлежат Запорожской атомной электростанции.

Таким образом, они заодно и угонят автотранспорт ЗАЭС.

Кроме того, российские оккупанты начали грабить детские сады в городе-спутнике станции. В частности, из помещений этих детских заведений вывозится мебель, матрасы и другие вещи.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что российские оккупанты минируют окрестности Энергодара — как лесопосадки, так и берега Каховского водохранилища.

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