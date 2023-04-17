Оккупанты в Энергодаре грабят детсады и планируют вывозить детей в Крым
В Энергодаре российские оккупационные войска принуждают жителей города к "эвакуации" детей на территорию оккупированного Крыма. Кроме того, россияне вывозят имущество из детсада и планируют забрать автобусы, которыми на работу возили работников Запорожской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Похищение детей в Энергодаре
Российские оккупационные войска начали распространять по детским садам и школам Энергодара о принудительной эвакуации детей.
Этот процесс уже начался и продлится до 20 апреля.
Грабежи в городе
В Энергоатоме отметили, что россияне планируют вывозить детей в Крым на автобусах, которые принадлежат Запорожской атомной электростанции.
Таким образом, они заодно и угонят автотранспорт ЗАЭС.
Кроме того, российские оккупанты начали грабить детские сады в городе-спутнике станции. В частности, из помещений этих детских заведений вывозится мебель, матрасы и другие вещи.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что российские оккупанты минируют окрестности Энергодара — как лесопосадки, так и берега Каховского водохранилища.