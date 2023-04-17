​​Оккупанты в Энергодаре грабят детсады и планируют вывозить детей в Крым

Россияне организуют принудительную эвакуацию. Фото: Энергоатом

В Энергодаре российские оккупационные войска принуждают жителей города к "эвакуации" детей на территорию оккупированного Крыма. Кроме того, россияне вывозят имущество из детсада и планируют забрать автобусы, которыми на работу возили работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Российские оккупационные войска начали распространять по детским садам и школам Энергодара о принудительной эвакуации детей.

Этот процесс уже начался и продлится до 20 апреля.

Грабежи в городе

В Энергоатоме отметили, что россияне планируют вывозить детей в Крым на автобусах, которые принадлежат Запорожской атомной электростанции.

Таким образом, они заодно и угонят автотранспорт ЗАЭС.

Кроме того, российские оккупанты начали грабить детские сады в городе-спутнике станции. В частности, из помещений этих детских заведений вывозится мебель, матрасы и другие вещи.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что российские оккупанты минируют окрестности Энергодара — как лесопосадки, так и берега Каховского водохранилища.