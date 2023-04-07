Росіяни мінують околиці Енергодара, — міський голова

Окупанти мінують українську територію

Російські окупаційні війська мінують територію навколо захопленого 2022 року Енергодара. Небезпечно може бути як у лісосмугах, так і на березі Каховського водосховища.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Очільник офіційної міськради захопленого росіянами міста попередив земляків про те, що відвідування передмість є небезпечними.

"Навесні, з початком так званого "дачного" сезону, нова небезпека постає перед власниками присадибних та заміських будинків і ділянок. Це стосується не тільки ризику наступити на міну на власному городі або по дорозі до нього, а й високої ймовірності під час обробки землі зачепити нерозірваний снаряд", — заявив Орлов.

Мінування території

За словами Орлова, російські окупанти мінують околиці Енергодара.

Зокрема, для мирних жителів є небезпека як у лісосмугах поблизу Енергодара, так і на прибережних територіях Каховського водосховища.

Нагадаємо, у березні Дмитро Орлов повідомляв, що у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти відчувають кадровий голод. Вони шукають колаборантів по оголошенню та пропонують необмежену заробітну плату.

Фото з російських ЗМІ