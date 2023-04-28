Окупанти у Маріуполі хочуть знести будинок, де живуть люди

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Маріуполі, який знаходиться під окупацією, знову виникла ситуація, коли мешканці одного з будинків на вулиці Купріна, 75 почали боротися за своє право на житло. Російські окупанти вже знищили понад 300 будинків у місті, вважаючи їх аварійними, навіть якщо у них продовжували жити люди.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

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У повідомленні йдеться, що зараз мешканцям будинку на вулиці Купріна, 75 відключили всі комунікації, щоб змусити їх залишити будинок та переселитися до гуртожитків, які призначила колабораційна адміністрація.

Проте маріупольці не хочуть залишатися без своїх будинків та жити в умовах гуртожитку. Вони борються за свої права та протистоять окупантам, які порушують їхні права на житло та примушують до переселення.

Нагадаємо, що у Маріуполі відбувається руйнування будинків окупантами з Росії. Понад 1350 будівель було пошкоджено або зруйновано під час блокади, а руйнування продовжуються і після окупації. Жителі багатоповерхового будинку по проспекту Миру, 105 у Маріуполі зараз страждають від дій окупантів, які почали зносити частини будинку, "вирізаючи" цілі під'їзди.