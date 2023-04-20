Оккупанты выгоняют людей из квартир и массово сносят дома

Женщина стоит и плачет возле разрушенного дома в Мариуполе. Фото: Reuters

В Мариуполе, городе на юго-востоке Украины, происходит разрушение домов оккупантами из России. Более 1350 зданий были повреждены или разрушены во время блокады, а разрушения продолжаются и после оккупации. Жители многоэтажного дома по проспекту Мира, 105 в Мариуполе в данный момент страдают от действий оккупантов, которые начали сносить части дома, "вырезая" целые подъезды.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Они называют это "ремонтом". Это может привести к тому, что дом станет критически непригодным для проживания.

Местные жители борются за свои права и пытаются защитить свои квартиры. Они сообщают о попытках оккупантов "вырезать" два подъезда, где находится 40 целых квартир, в которых живут люди.

После освобождения Мариуполя от оккупации, Украина планирует возрождение города. Мэр Вадим Бойченко заявил, что дома будут восстанавливаться по высоким стандартам и инновационным подходам, при этом главным приоритетом будет безопасность и комфорт жителей. Лучшие мировые архитекторы и урбанисты уже работают над этим в рамках Плана "Mariupol Reborn". Однако, до тех пор, пока оккупация продолжается, жители Мариуполя продолжают страдать от разрушений и нарушений своих прав на жилье.

Мужчина на видео рассказал, что под "срез" подъездов попадают квартиры, где жильцы успели провести ремонт, чтобы жилище стало пригодным для жизни. На возражения и жалобы оккупанты не реагируют.

Напомним, что в Мариуполе большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Оккупанты возобновили тренировки на полигонах, боясь наступления ВСУ.