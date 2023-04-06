​​​​​​​Окупанти у Маріуполі зайнялися укріпленням захоплених територій

Російські окупанти у Маріуполі

Російська окупаційна армія продовжує укріплювати захоплені території Запорізької області. Для цього у Маріуполі почали виготовляти бетонні оборонні блоки, відомі як "зуби дракона",

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Зуби дракона" у Маріуполі

Російські окупанти почали виготовляти на підприємствах Маріуполя бетонні оборонні блоки, відомі під назвою "зуби дракона".

Виготовлені блоки поки складаються у місті, на розі вулиць вул. Купріна та пр. Миру.

Куди везуть оборонні споруди

Виготовлені в Маріуполі "зуби дракона" везуть з міста на захід у двох напрямках.

По-перше, на Бердянськ (і далі на Крим), по-друге, на північний захід, у напрямку окупованого селища міського типу Розівка у Запорізькій області.

Також, за словами Петра Андрющенка, ці "зуби дракона" везуть через Маріуполь на Запоріжжя та Крим із території російської федерації.

Нагадаємо, що протягом січня поточного року мешканці білоруського міста Гомеля помічали регулярне транспортування бетонних конструкцій у вигляді пірамід, а точніше протитанкових укріплень, які називають "зуби дракона". Їх, як припустили у білорусі, виготовляє місцевий завод для армії росії, потім "зуби дракона" вивозять, зокрема, на окуповану територію.

Фото з російських ЗМІ