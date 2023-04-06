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ЗСУ продовжують бити росіян: Генштаб оприлюднив свіжі втрати окупаційної армії

6 квітня 2023 08:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони України за минулу добу знищили кількасот російських загарбників та десятки одиниць військової техніки росіян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених протягом 5 квітня російських окупантів становить майже 400 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 5 квітня українські захисники знищили на фронтах війни майже 400 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, вісім бронемашин, сім артилерійських систем та один гелікоптер.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу — близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 631 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 013 (+8) од.;
  • артилерійських систем — 2 714 (+7) од.;
  • РСЗВ — 532 (+0) од.;
  • засобів ППО — 281 (+1) од.;
  • літаків — 306 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 292 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 287 (+4);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 574 (+1) од.;
  • спеціальної техніки — 302 (+3).

Втрати російської армії на 6 квітня

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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