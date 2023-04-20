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​​​​​​​Окупанти у Мелітополі почали грабувати навіть бомжів: деталі

20 квітня 2023 09:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Окупанти у Мелітополі почали грабувати навіть бомжів: деталі
Російські військові у Мелітополі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В окупованому Мелітополі росіяни відібрали хостел у людей без постійного місця проживання. А самих безхатьків, для яких цей притулок був єдиним доступним житлом, відправили рити окопи.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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У безхатьків відібрали останнє

Російські окупаційні війська у Мелітополі почали грабувати безхатьків.

Так, їх вигнали із спеціального хостела, який до війни був створений саме для людей без постійного місця проживання.

Росіяни вигнали їх з цього приміщення, звільнили усіх працівників хостела, забравши його під власні потреби.

Куди поділи мелітопольських бомжів

Ще минулого року, зазначили у "Ріа-Мелітополь", російські окупанти навіть піарилися на цьому хостелі, показуючи, "як українська влада довела людей".

Але після того, як пропагандисти зняли цей телесюжет, бомжі почали зникати з міста.

З’явилася інформація, що окупанти відправили їх рити окопи.

Нагадаємо, що у Мелітополі росіяни почали нову хвилю експропріації майна.

Керівники обслуговуючих комунальних підприємств отримали вказівку забирати житло у тих, хто не сплачував за комунальні послуги. Ці накази надійшли від окупаційної адміністрації, яка намагається зібрати якнайбільше грошей із населення перед своїм виходом із міста.

Крім того, такий відбір майна може дати можливість націоналізувати додаткову кількість квартир та будинків, які не вдалося відібрати у мешканців у першу хвилю.

Згідно зі звітами, за деякою нерухомістю мелітопольців, які були змушені евакуюватися, дивляться родичі, проте вони не спроможні оплатити всі комунальні послуги за це житло. Також ті, хто залишив місто, не можуть виконувати цей обов'язок.

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