Оккупанты в Мелитополе начали грабить даже бомжей: детали

Российские военные в Мелитополе. Фото: росСМИ

В оккупированном Мелитополе россияне отобрали хостел у людей без определенного места жительства. А самих бездомных, для которых это убежище было единственным доступным жильем, отправили рыть окопы.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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Так, их выгнали из специального хостела, созданного до войны именно для людей без определенного места жительства.

Россияне выгнали их из этого помещения, уволили всех работников хостела, забрав его под собственные нужды.

Куда девали мелитопольских бомжей

Еще в прошлом году, отметили в "Риа-Мелитополь", российские оккупанты даже пиарились на этом хостеле, показывая, "как украинские власти доказали людей".

Но после того, как пропагандисты сняли этот телесюжет, бомжи стали исчезать из города.

Появилась информация, что оккупанты отправили их рыть окопы.

Напомним, что в Мелитополе россияне начали новую волну экспроприации имущества.

Руководители обслуживающих коммунальных предприятий получили указание забирать жилье у тех, кто не платил за коммунальные услуги. Эти приказы поступили от оккупационной администрации, которая пытается собрать больше денег из населения перед своим выходом из города.

Кроме того, такой отбор имущества может позволить национализировать дополнительное количество квартир и домов, которые не удалось отобрать у жителей в первую волну.

Согласно отчетам, за некоторой недвижимостью мелитопольцев, вынужденных эвакуироваться, смотрят родственники, однако они не способны оплатить все коммунальные услуги за это жилье. Также те, кто покинул город, не могут исполнять эту обязанность.