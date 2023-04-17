У Мелітополі окупанти розпочали другу хвилю "віджиму" майна

Російський окупант у Мелітополі. Фото: росЗМІ

У місті Мелітополь на сході України розпочалася друга хвиля відібрання нерухомості у мешканців. Керівники обслуговуючих комунальних підприємств отримали вказівку забирати житло у тих, хто не сплачував за комунальні послуги.

Про це пише Ріа-Мелітополь.

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Ці накази, як повідомляється, приходять від окупаційної адміністрації, яка намагається зібрати якнайбільше грошей із населення перед своїм виходом із міста.

Крім того, такий відбір майна може дати можливість націоналізувати додаткову кількість квартир та будинків, які не вдалося відібрати у мешканців у першу хвилю.

Згідно зі звітами, за деякою нерухомістю мелітопольців, які були змушені евакуюватися, дивляться родичі, проте вони не спроможні оплатити всі комунальні послуги за це житло. Також ті, хто залишив місто, не можуть виконувати цей обов'язок.

Тому квартальні та старші вдома отримали нову установку — надати списки неплатників за комунальні послуги до окупаційної адміністрації. Однак ця новина викликала невдоволення та обурення у місцевих жителів, які вважають це несправедливою та незаконною дією.

Вони виступають проти відбору своєї власності та вимагають захисту своїх прав. Ситуація залишається напруженою, і подальші дії місцевої влади поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, що в захоплений Мелітополь Запорізької області російські окупанти звозять дедалі більше мобілізованих. Серед "новачків" багато чеченців та осетинів.