Окупанти у Великодню ніч обстріляли Сумську область: є поранені

Наслідки обстрілу на Сумщині. Фото: Facebook/ Дмитро Живицький

У неділю, 16 квітня, у нічний час російські окупанти завдали авіаудару на околицю смт Свесу Сумської області.

За даними Сумської ОВА, внаслідок удару постраждали двоє людей і було пошкоджено приміщення комунальної установи, а також дві адміністративні будівлі.

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Згідно з офіційним повідомленням, напад стався в одному місці і був обмежений одним авіаударом. Представники Сумської ОВА підтвердили, що жодних інших деталей чи інформації про подію не повідомлялося.

За даними адміністрації, російські окупанти завдали удару по будинках комунального та адміністративного призначення. Точна природа та характер удару не уточнюються. За словами представників ОВА, авіаудар призвів до пошкодження приміщення комунальної установи та поранень двох осіб.

Це не перший випадок, коли російські окупанти використовують авіаудари територією України. У минулому були подібні напади на міста, такі як Харків та Краматорськ, внаслідок яких було зруйновано будинки та загинули мирні жителі.

Попри всі мирні зусилля, конфлікт на сході України продовжується, і населення продовжує страждати від нападів російських окупантів.

Нагадаємо, що російська армія за останні 24 години, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область, при цьому було випущено 419 снарядів. Бойовики використовували важку артилерію, безпілотники та авіацію, внаслідок чого було вбито двох людей, а ще двоє отримали поранення.