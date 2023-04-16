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Оккупанты в Пасхальную ночь обстреляли Сумскую область: есть раненые

16 апреля 2023 10:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты в Пасхальную ночь обстреляли Сумскую область: есть раненые
Последствия обстрела Сумской области. Фото: Facebook/ Дмитрий Живицкий
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 16 апреля, в ночное время российские оккупанты нанесли авиаудар на окраину пгт Свесса Сумской области. 

По данным Сумской ОВА, в результате удара пострадали два человека и было повреждено помещение коммунального учреждения, а также два административных здания.

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Согласно официальному сообщению, нападение произошло в одном месте и было ограничено одним авиаударом. Представители Сумской ОВА подтвердили, что никаких других деталей или информации о происшествии не сообщалось.

По данным администрации, российские оккупанты нанесли удар по зданиям коммунального и административного назначения. Точная природа и характер удара не уточняются. По словам представителей ОВА, авиаудар привел к повреждению помещения коммунального учреждения и ранениям двух человек.

Это не первый случай, когда российские оккупанты используют авиаудары по территории Украины. В прошлом были подобные нападения на города, такие как Харьков и Краматорск, в результате которых были разрушены здания и погибли мирные жители.

Несмотря на все мирные усилия, конфликт на востоке Украины продолжается, и население продолжает страдать от нападений российских оккупантов.

Напомним, что российская армия за последние 24 часа, 15 апреля, 70 раз обстреляла Херсонскую область, при этом было выпущено 419 снарядов. Боевики использовали тяжелую артиллерию, беспилотники и авиацию, в результате чего были убиты два человека, а еще двое получили ранения.

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