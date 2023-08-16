Окупанти укріплюють лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі

Російські окупанти копають окопи. Фото: росЗМІ

Наші військові роблять неймовірні речі задля звільнення нашої землі. Окупанти захвилювалися і почали укріплювати лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Як розповів Федоров, через професійні дії українських військових окупанти вже почали готуватися до важкої оборони ЗСУ на Запоріжжі.

Відтак, в Токмаку і Молочанську крематорії окупантів не справляються. Як наслідок, вони спалюють тіла своїх військових просто в ямах.

А в кілометрі від Мелітополя, росіяни почали готувати річку Молочну, як оборонну споруду, там вони зрізають береги, щоб вони були непроїзними.

Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в глибокому тилу на Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Окрім того, загарбники посилюють другу й третю лінію оборони та будують нові споруди.

"Проте говорити про те, що окупанти втікатимуть, не варто. Наші воїни платять надвелику ціну за кожен звільнений метр нашої землі", — підкреслив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров розповів, що окупанти продовжують переправляти військову техніку через Мелітополь. За останній час з Криму на Запорізький напрямок переправили гармати, танки, БМП.