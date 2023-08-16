Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти укріплюють лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі arrow

Окупанти укріплюють лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі

16 серпня 2023 13:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти укріплюють лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі
Російські окупанти копають окопи. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наші військові роблять неймовірні речі задля звільнення нашої землі. Окупанти захвилювалися і почали укріплювати лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров

Читайте також:

Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в глибокому тилу на Запоріжжі 

Як розповів Федоров, через професійні дії українських військових окупанти вже почали готуватися до важкої оборони ЗСУ на Запоріжжі.

Відтак, в Токмаку і Молочанську крематорії окупантів не справляються. Як наслідок, вони спалюють тіла своїх військових просто в ямах.

А в кілометрі від Мелітополя, росіяни почали готувати річку Молочну, як оборонну споруду, там вони зрізають береги, щоб вони були непроїзними.

скріншот
Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в глибокому тилу на Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Окрім того, загарбники посилюють другу й третю лінію оборони та будують нові споруди.  

"Проте говорити про те, що окупанти втікатимуть, не варто. Наші воїни платять надвелику ціну за кожен звільнений метр нашої землі", — підкреслив міський голова Мелітополя. 

скріншот

Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров розповів, що окупанти продовжують переправляти військову техніку через Мелітополь. За останній час з Криму на Запорізький напрямок переправили гармати, танки, БМП. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз