Окупанти укріплюють лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі
Наші військові роблять неймовірні речі задля звільнення нашої землі. Окупанти захвилювалися і почали укріплювати лінії оборони в глибокому тилу на Запоріжжі.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в глибокому тилу на Запоріжжі
Як розповів Федоров, через професійні дії українських військових окупанти вже почали готуватися до важкої оборони ЗСУ на Запоріжжі.
Відтак, в Токмаку і Молочанську крематорії окупантів не справляються. Як наслідок, вони спалюють тіла своїх військових просто в ямах.
А в кілометрі від Мелітополя, росіяни почали готувати річку Молочну, як оборонну споруду, там вони зрізають береги, щоб вони були непроїзними.
Окрім того, загарбники посилюють другу й третю лінію оборони та будують нові споруди.
"Проте говорити про те, що окупанти втікатимуть, не варто. Наші воїни платять надвелику ціну за кожен звільнений метр нашої землі", — підкреслив міський голова Мелітополя.
Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров розповів, що окупанти продовжують переправляти військову техніку через Мелітополь. За останній час з Криму на Запорізький напрямок переправили гармати, танки, БМП.