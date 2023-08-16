Оккупанты укрепляют линии обороны в глубоком тылу на Запорожье

Российские оккупанты копают окопы. Фото: росСМИ

Наши военные делают невероятные вещи для освобождения нашей земли. Оккупанты взволновались и начали укреплять линии обороны в глубоком тылу на Запорожье.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как рассказал Федоров, из-за профессиональных действий украинских военных оккупанты уже начали готовиться к тяжелой обороне ВСУ в Запорожье.

Следовательно, в Токмаке и Молочанске крематории оккупантов не справляются. Как следствие, они сжигают тела своих военных прямо в ямах.

А в километре от Мелитополя русские начали готовить реку Молочную, как оборонительное сооружение, там они срезают берега, чтобы они были непроездными.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в глубоком тылу в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Кроме того, захватчики усиливают вторую и третью линию обороны и строят новые постройки.

"Однако говорить о том, что кафиры будут убегать, не стоит. Наши воины платят сверхбольшую цену за каждый освобожденный метр нашей земли", — подчеркнул городской голова Мелитополя.

Напомним, недавно Иван Федоров рассказал, что кафиры продолжают переправлять военную технику через Мелитополь. За последнее время из Крыма в Запорожское направление переправили пушки, танки, БМП.