Оккупанты укрепляют линии обороны в глубоком тылу на Запорожье
Наши военные делают невероятные вещи для освобождения нашей земли. Оккупанты взволновались и начали укреплять линии обороны в глубоком тылу на Запорожье.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в глубоком тылу в Запорожье
Как рассказал Федоров, из-за профессиональных действий украинских военных оккупанты уже начали готовиться к тяжелой обороне ВСУ в Запорожье.
Следовательно, в Токмаке и Молочанске крематории оккупантов не справляются. Как следствие, они сжигают тела своих военных прямо в ямах.
А в километре от Мелитополя русские начали готовить реку Молочную, как оборонительное сооружение, там они срезают берега, чтобы они были непроездными.
Кроме того, захватчики усиливают вторую и третью линию обороны и строят новые постройки.
"Однако говорить о том, что кафиры будут убегать, не стоит. Наши воины платят сверхбольшую цену за каждый освобожденный метр нашей земли", — подчеркнул городской голова Мелитополя.
Напомним, недавно Иван Федоров рассказал, что кафиры продолжают переправлять военную технику через Мелитополь. За последнее время из Крыма в Запорожское направление переправили пушки, танки, БМП.