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Через Мелітополь окупанти активно перекидають військову техніку: що відомо

10 серпня 2023 10:50
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Валерія Пержун
редактор
Через Мелітополь окупанти активно перекидають військову техніку: що відомо
Колона російської військової техніки. Ілюстративне фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти продовжують переправляти військову техніку через Мелітополь. За останній час з Криму на Запорізький напрямок переправили гармати, танки, БМП. 

Про це пише РІА Мелітополь.

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Через Мелітополь Запорізької області росіяни тягнуть з Криму на передову свою збройну техніку. 

"Відучора через Мелітополь активізувалося перекидання військової техніки. Ворог тягне на Запорізький напрямок з боку Криму: гармати, танки, БМП", — пише РІА Мелітополь.

За інформацією ЗМІ, крізь Мелітополь росіяни також переправляють  несправні машини.

"Багато розбитих бензовозів. Їх транспортують на лафетах або тягачами. Так, у бік Криму на лафетах вдень було помічено перекидання БМП і танка. А у вечірній час проспектом 50-річчя Перемоги з боку Токмака в бік Криму вже їхали 7 порожніх лафетів", — йдеться у повідомленні.

До того ж з Криму і назад женуть КАМАЗи із провізією для окупантів. 

"Військові КАМАЗи та самоскиди носяться містом із великою швидкістю. Їдуть на червоний сигнал світлофора, ніхто взагалі не реагує навіть на пішоходів. Часто зупиняються біля Мєри в районі автовокзалу. То Гради стоять, то танки. Солдатня вибігає за продуктами", — розповідають жителі Мелітополя.

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КАМАЗ із продуктами у Мелітополі. Фото: РІА Мелітополь

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти хочуть навчати майбутніх фcбшників у мелітопольському педінституті.

Також росіяни навчатимуть мелітопольських школярів керувати дронами.

Водночас мер Мелітополя Іван Федоров розповів про зрадників в поліції.

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