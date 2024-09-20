Окупанти в Криму ретельно почали перевіряти місцевих на "благонадійність"

Російська армія. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Армійські російські сили в тимчасово окупованому Криму взялись проводити чергові фільтраційні заходи. Вони блокують цілі райони у містах і ретельно перевіряють мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення "неблагонадійних" елементів. Відбувається усе під виглядом військових навчань "Барс-Крим". Місцевий гауляйтер Аксьонов закликав кримчан "сприяти у проведенні навчань".

Як повідомляє ЦНС, такі рейди ворог проводить регулярно на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно посилили контроль усіх цивільних, які планують виїзд із ТОТ Херсонщини. Це стосується тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець.

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих разом протистояти ворогові. Про місце розташування російських окупаційних військ, його техніки, злочини колаборантів можна повідомляти у спеціальний чат-бот.