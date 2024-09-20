Оккупанты в Крыму тщательно начали проверять местных на "благонадежность"

Российская армия. Иллюстративное фото: РосСМИ

Армейские российские силы во временно оккупированном Крыму принялись проводить очередные фильтрационные мероприятия. Они блокируют целые районы города и тщательно проверяют жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов. Проходит все под видом военных учений "Барс-Крым". Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан "способствовать в проведении учений".

Как сообщает ЦНС, такие рейды враг проводит регулярно на временно оккупированных территориях. Недавно ужесточили контроль всех гражданских, планирующих выезд из ТОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку.

Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных вместе противостоять врагу. О местонахождении российских оккупационных войск, его технике, преступлениях коллаборантов можно сообщать в специальный чат-бот.